(Тульчинская) Т 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Тульчинская) Т

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тульчинская ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тульчинская) Эмма Абрамовна

Отец ребёнка: Тульчинский Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тульчинский Борис Абрамович

Отец ребёнка: Тульчинский Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тульчинский Абрам

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вассерман (Тульчинская) Геня Абрамовна

Отец ребёнка: Тульчинский Абрам

Украина, Винницкая область, Погребищенский р-он, с. Полянецое или Полянское
Рождение ребёнка
16.06.1910

Дочь: (Тульчинская) Клара

Отец ребёнка: Тульчинский Абрам

Украина, Винницкая область, Уманский район, с. Полянское или Полянецкое
Рождение ребёнка
05.12.1914

Дочь: (Лернер) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Тульчинский Абрам

Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Рождение ребёнка
1915

Сын: Тульчинский Наум Абрамович

Отец ребёнка: Тульчинский Абрам

Украина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское

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