(Тульчинская) Т
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Тульчинская ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тульчинская) Эмма Абрамовна
Отец ребёнка: Тульчинский Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тульчинский Борис Абрамович
Отец ребёнка: Тульчинский Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тульчинский Абрам
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вассерман (Тульчинская) Геня Абрамовна
Отец ребёнка: Тульчинский Абрам
Украина, Винницкая область, Погребищенский р-он, с. Полянецое или Полянское
Рождение ребёнка
16.06.1910
Дочь: (Тульчинская) Клара
Отец ребёнка: Тульчинский Абрам
Украина, Винницкая область, Уманский район, с. Полянское или Полянецкое
Рождение ребёнка
05.12.1914
Дочь: (Лернер) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Тульчинский Абрам
Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тульчинский Наум Абрамович
Отец ребёнка: Тульчинский Абрам
Украина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское