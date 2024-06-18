(Лернер) Мария Абрамовна
Место рожденияУкраина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти15.02.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Отец: Тульчинский Абрам
Мать: (Тульчинская) Т
Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дайна (Лернер) Арита
Отец ребёнка: Лернер Исаак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лернер Исаак
Место жительства
Неизвестно
Москва
Смерть
15.02.1990
Москва, Востряковское кладбище