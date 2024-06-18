(Лернер) Мария Абрамовна 05.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лернер) Мария Абрамовна

Место рождения

Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

15.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: Тульчинский Абрам

Мать: (Тульчинская) Т

Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дайна (Лернер) Арита

Отец ребёнка: Лернер Исаак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лернер Исаак

Место жительства
Неизвестно
Москва
Смерть
15.02.1990
Москва, Востряковское кладбище

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