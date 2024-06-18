Тульчинский Наум Абрамович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тульчинский Наум Абрамович

Место рождения

Украина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское

Дата рождения

1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Тульчинский Абрам

Мать: (Тульчинская) Т

Украина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тульчинская (Кун) Mаня

Место жительства
Неизвестно
Москва
Смерть
1942

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