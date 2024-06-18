Тульчинский Наум Абрамович
Место рожденияУкраина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское
Дата рождения1915
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Тульчинский Абрам
Мать: (Тульчинская) Т
Украина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тульчинская (Кун) Mаня
Место жительства
Неизвестно
Москва
Смерть
1942