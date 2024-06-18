Тульчинский Абрам Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тульчинский Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тульчинская) Эмма Абрамовна

Мать ребёнка: (Тульчинская) Т

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тульчинский Борис Абрамович

Мать ребёнка: (Тульчинская) Т

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тульчинская) Т

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вассерман (Тульчинская) Геня Абрамовна

Мать ребёнка: (Тульчинская) Т

Украина, Винницкая область, Погребищенский р-он, с. Полянецое или Полянское
Рождение ребёнка
16.06.1910

Дочь: (Тульчинская) Клара

Мать ребёнка: (Тульчинская) Т

Украина, Винницкая область, Уманский район, с. Полянское или Полянецкое
Рождение ребёнка
05.12.1914

Дочь: (Лернер) Мария Абрамовна

Мать ребёнка: (Тульчинская) Т

Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Рождение ребёнка
1915

Сын: Тульчинский Наум Абрамович

Мать ребёнка: (Тульчинская) Т

Украина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское

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