Тульчинский Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тульчинская) Эмма Абрамовна
Мать ребёнка: (Тульчинская) Т
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тульчинский Борис Абрамович
Мать ребёнка: (Тульчинская) Т
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тульчинская) Т
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вассерман (Тульчинская) Геня Абрамовна
Мать ребёнка: (Тульчинская) Т
Украина, Винницкая область, Погребищенский р-он, с. Полянецое или Полянское
Рождение ребёнка
16.06.1910
Дочь: (Тульчинская) Клара
Мать ребёнка: (Тульчинская) Т
Украина, Винницкая область, Уманский район, с. Полянское или Полянецкое
Рождение ребёнка
05.12.1914
Дочь: (Лернер) Мария Абрамовна
Мать ребёнка: (Тульчинская) Т
Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тульчинский Наум Абрамович
Мать ребёнка: (Тульчинская) Т
Украина, Винницкая область. Погребищенский р-он, с.Полянецкое или Полянское