Янина Феодосья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янин Иван Макарович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Янина) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Янин Иван Макарович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Янин Осип Иванович
Отец ребёнка: Янин Иван Макарович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Янин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Янин Иван Макарович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Янин Иван Макарович
Смерть
Неизвестно