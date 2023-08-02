Янина Феодосья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Феодосья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Иван Макарович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Янина) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Янин Иван Макарович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Янин Осип Иванович

Отец ребёнка: Янин Иван Макарович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Янин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Янин Иван Макарович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Янин Александр Иванович

Отец ребёнка: Янин Иван Макарович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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