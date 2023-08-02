Янин Иван Макарович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Янин Макар Осипович
Мать: Янина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Янина) Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Янин Осип Иванович
Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Янин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна
Смерть
Неизвестно