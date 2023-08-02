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Янин Иван Макарович

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Янин Макар Осипович

Мать: Янина Пелагея Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Феодосья Осиповна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Янина) Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Янин Осип Иванович

Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Янин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Янин Александр Иванович

Мать ребёнка: Янина Феодосья Осиповна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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