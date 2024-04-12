Кошелева (-) Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кошелев Федор Ясафов
Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Ясафова?
Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Лопнева Дарья Ясафова?
Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелев Ясаф Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно