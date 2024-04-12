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Кошелева (-) Дарья Дмитриевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кошелев Федор Ясафов

Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Ясафова?

Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Лопнева Дарья Ясафова?

Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кошелев Дмитрий Ясафов

Отец ребёнка: Кошелев Ясаф Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Ясаф Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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