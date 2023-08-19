Кошелев Ясаф Осипов
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кошелев Федор Ясафов
Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Ясафова?
Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Лопнева Дарья Ясафова?
Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787