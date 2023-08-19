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Кошелев Ясаф Осипов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кошелев Федор Ясафов

Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Ясафова?

Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Лопнева Дарья Ясафова?

Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кошелев Дмитрий Ясафов

Мать ребёнка: Кошелева Дарья Дмитриевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Дарья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1787
Ржев, город Ржев, Тверская область