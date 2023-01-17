Саламатин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1934
Сын: Саламатин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна
Рождение ребёнка
06.12.1935
Дочь: Поминова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна
Рождение ребёнка
18.08.1939
Дочь: Диброва Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна
Рождение ребёнка
26.03.1941
Дочь: Адышева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно