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Саламатин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1934

Сын: Саламатин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.12.1935

Дочь: Поминова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.08.1939

Дочь: Диброва Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.03.1941

Дочь: Адышева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Саламатина Прасковья Демсьяновна

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатина Прасковья Демсьяновна

Смерть
Неизвестно
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