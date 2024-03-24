Саламатина (Сибирко) Прасковья Демсьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатина (Сибирко) Прасковья Демсьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1914

Дата смерти

05.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914

Отец: Сибирко Демьян Иванович

Мать: Сибирко Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
25.06.1934

Сын: Саламатин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.12.1935

Дочь: Поминова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.08.1939

Дочь: Диброва Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.03.1941

Дочь: Адышева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Николай Иванович

Смерть
05.02.1991
Краснознаменка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
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