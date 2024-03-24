Саламатина (Сибирко) Прасковья Демсьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1914
Дата смерти05.02.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914
Отец: Сибирко Демьян Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1934
Сын: Саламатин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1935
Дочь: Поминова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1939
Дочь: Диброва Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1941
Дочь: Адышева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1991
Краснознаменка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край