Саламатина (Балушкина) Александра неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1949
Сын: Саламатин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
14.09.1954
Дочь: Моргачева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович
Смерть
2006