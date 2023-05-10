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Саламатина (Балушкина) Александра неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1949

Сын: Саламатин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович

Бракосочетание
1949

Муж: Саламатин Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1954

Дочь: Моргачева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Саламатин Николай Иванович

Смерть
2006