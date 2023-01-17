Диброва (Саламатина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диброва (Саламатина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939

Отец: Саламатин Николай Иванович

Мать: Саламатина Прасковья Демсьяновна

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.05.1962

Муж: Дибров Николай Федорович

Рождение ребёнка
02.03.1963

Дочь: Ларионова Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Дибров Николай Федорович

г.Аягуз Семипалатинская обл
Рождение ребёнка
20.03.1968

Дочь: Демиденко Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Дибров Николай Федорович

Кустанайская область Федоровский з/с
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