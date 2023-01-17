Диброва (Саламатина) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939
Бракосочетание
30.05.1962
Рождение ребёнка
02.03.1963
Дочь: Ларионова Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Дибров Николай Федорович
г.Аягуз Семипалатинская обл
Рождение ребёнка
20.03.1968
Дочь: Демиденко Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Дибров Николай Федорович
Кустанайская область Федоровский з/с