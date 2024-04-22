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Дмитриев Федор

Место рождения

Поляки, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18666564

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1892

Жена: Михайлова Меланья

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По ст стилю
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Федорова Александра

Мать ребёнка: Михайлова Меланья

Поляки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение
18666564

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Поляки, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Григорий

Мать ребёнка: Михайлова Меланья

Смерть
Неизвестно
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