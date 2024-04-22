Дмитриев Федор
Место рождения
Дата рождения18666564
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1892
Жена: Михайлова Меланья
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По ст стилю
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Федорова Александра
Мать ребёнка: Михайлова Меланья
По старому стилю
Рождение
18666564
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Григорий
Мать ребёнка: Михайлова Меланья
Смерть
Неизвестно