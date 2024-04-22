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Михайлова Меланья

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Место рождения

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Емельянов Михаил

Мать: Ефросинья Мартынова

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Или 1872?
Бракосочетание
07.02.1892

Муж: Дмитриев Федор

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По ст стилю
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Федорова Александра

Отец ребёнка: Дмитриев Федор

Поляки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Григорий

Отец ребёнка: Дмитриев Федор

Смерть
Неизвестно
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