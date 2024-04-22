Михайлова Меланья
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Емельянов Михаил
Мать: Ефросинья Мартынова
Или 1872?
Бракосочетание
07.02.1892
Муж: Дмитриев Федор
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По ст стилю
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Федорова Александра
Отец ребёнка: Дмитриев Федор
Поляки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Григорий
Отец ребёнка: Дмитриев Федор
Смерть
Неизвестно