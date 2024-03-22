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Самсончик Демьян Кириллович

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Место рождения

Мирославка, Березинский район, Минская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Самсончик Кирилл

Мать: не указана

Мирославка, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.09.1932

Сын: Самсончик Григорий Демьянович

Мать ребёнка: Самсончик Прасковья Титовна

Мирославка, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Александра Демьяновна

Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсончик Николай Демьянович

Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Анна Демьяновна

Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Мария Демьяновна

Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсончик Елизавета Степановна

Смерть
1979
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