Самсончик Демьян Кириллович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Самсончик Кирилл
Рождение ребёнка
12.09.1932
Сын: Самсончик Григорий Демьянович
Мать ребёнка: Самсончик Прасковья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Александра Демьяновна
Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсончик Николай Демьянович
Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Анна Демьяновна
Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Мария Демьяновна
Мать ребёнка: Самсончик Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979