Самсончик (Гурина) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Александра Демьяновна
Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсончик Николай Демьянович
Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно