Самсончик (Гурина) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсончик (Гурина) Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Александра Демьяновна

Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсончик Николай Демьянович

Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Самсончик Демьян Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсончик Демьян Кириллович

Смерть
Неизвестно
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