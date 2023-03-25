Самсончик Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Самсончик Демьян Кириллович
Мирославка, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масарновская Маланья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсончик Борис Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Ева Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсончик Илья Кириллович
Смерть
Неизвестно