Самсончик Григорий Демьянович
Место рождения
Дата рождения12.09.1932
Дата смерти31.08.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932
Рождение ребёнка
12.01.1956
Дочь: Самсончик Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Самсончик Лидия Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1958
Сын: Самсончик Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Самсончик Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсончик Лидия Петровна
Смерть
31.08.2010