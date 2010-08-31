Самсончик Григорий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсончик Григорий Демьянович

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Место рождения

Мирославка, Березинский район, Минская область

Дата рождения

12.09.1932

Дата смерти

31.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932

Отец: Самсончик Демьян Кириллович

Мать: Самсончик Прасковья Титовна

Мирославка, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.01.1956

Дочь: Самсончик Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Самсончик Лидия Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1958

Сын: Самсончик Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Самсончик Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсончик Лидия Петровна

Смерть
31.08.2010
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