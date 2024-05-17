Гамов Павел Федотович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1927
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Гамов Федот Игнатич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гамов Петр Павлович
Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Алешина (Гамова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.05.1871 ст.
Сын: Гамов Иван Павлов
Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.
Сын: Гамов Семен Павлович
Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.
Сын: Гамов Илья Павлов
Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.
Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна
Смерть
1927