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Гамов Павел Федотович

Место рождения

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гамов Федот Игнатич

Мать: не указана

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гамов Петр Павлович

Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Алешина (Гамова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1871 ст.

Сын: Гамов Иван Павлов

Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.

Сын: Гамов Семен Павлович

Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Сын: Гамов Илья Павлов

Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.

Сын: Гамов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Гамова Евдокия Алексеевна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1927

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