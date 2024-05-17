Гамова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гамов Петр Павлович
Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Алешина (Гамова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович
Рождение ребёнка
22.05.1871 ст.
Сын: Гамов Иван Павлов
Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.
Сын: Гамов Семен Павлович
Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.
Сын: Гамов Илья Павлов
Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович
Смерть
Неизвестно