Гамова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамов Павел Федотович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гамов Петр Павлович

Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Алешина (Гамова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1871 ст.

Сын: Гамов Иван Павлов

Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.

Сын: Гамов Семен Павлович

Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Сын: Гамов Илья Павлов

Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.

Сын: Гамов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Гамов Павел Федотович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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