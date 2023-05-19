Гамов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения24.07.1882 ст.
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1882 ст.
Отец: Гамов Павел Федотович
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
11.03.1905
Мать ребёнка: Гамова Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
16.08.1907
Мать ребёнка: Гамова Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Гамова Александра Лукьяновна
Смерть
1958