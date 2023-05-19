Гамов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамов Михаил Павлович

Место рождения

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.07.1882 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1882 ст.

Отец: Гамов Павел Федотович

Мать: Гамова Евдокия Алексеевна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Гамова Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
11.03.1905

Сын: Гамов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Гамова Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
16.08.1907

Сын: Гамов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гамова Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гамов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гамова Александра Лукьяновна

Смерть
1958
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