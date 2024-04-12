Гамова (Алымова) Александра Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
11.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
16.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.
Дочь: Гамова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно