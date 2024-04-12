Гамова (Алымова) Александра Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова (Алымова) Александра Лукьяновна

Место рождения

Войнюково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Алымов Лукьян Григорьевич

Мать: Алымова Наталья Борисовна

Войнюково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Гамов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
11.03.1905 ст.

Сын: Гамов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1907 ст.

Сын: Гамов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гамов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.

Дочь: Гамова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Гамов Михаил Павлович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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