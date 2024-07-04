Гамов Федот Игнатич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гамов Игнат Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1832 ст.
Дочь: Гамова Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Гамова Хиона Власовна (Васильевна)
Рождение ребёнка
05.05.1837 ст.
Дочь: Гамова Гликерия Федотовна
Мать ребёнка: Гамова Хиона Власовна (Васильевна)
Рождение ребёнка
31.12.1839 ст.
Сын: Гамов Иван Федотович
Мать ребёнка: Гамова Хиона Власовна (Васильевна)
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно