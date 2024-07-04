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Гамов Федот Игнатич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гамов Игнат Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Хиона Власовна (Васильевна)

Рождение ребёнка
11.02.1832 ст.

Дочь: Гамова Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Гамова Хиона Власовна (Васильевна)

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.05.1837 ст.

Дочь: Гамова Гликерия Федотовна

Мать ребёнка: Гамова Хиона Власовна (Васильевна)

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.12.1839 ст.

Сын: Гамов Иван Федотович

Мать ребёнка: Гамова Хиона Власовна (Васильевна)

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гамов Павел Федотович

Мать ребёнка: не указана

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гамов Алексей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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