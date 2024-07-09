Гамов Игнат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамов Игнат Иванович

Гамов Игнат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гамов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамова Матрена Игнатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамов Федот Игнатич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гамов Феофан Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.