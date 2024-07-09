Гамов Феофан Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гамов Игнат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамов Лев Феофанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.1830 ст.
Жена: Васса Михеевна
Бракосочетание
02.05.1832 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Мать ребёнка: Гамова Марина Поликарповна
Рождение ребёнка
16.09.1837 ст.
Дочь: Гамова Фекла Феофановна
Мать ребёнка: Гамова Марина Поликарповна
Смерть
Неизвестно