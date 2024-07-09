Гамов Феофан Игнатович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамов Феофан Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гамов Игнат Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамов Лев Феофанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Прасковья Захаровна

Бракосочетание
11.05.1830 ст.

Жена: Васса Михеевна

Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.05.1832 ст.

Жена: Гамова Марина Поликарповна

Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Гамов Максим Феофанович

Мать ребёнка: Гамова Марина Поликарповна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.09.1837 ст.

Дочь: Гамова Фекла Феофановна

Мать ребёнка: Гамова Марина Поликарповна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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