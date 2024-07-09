Гамова Марина Поликарповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамова Марина Поликарповна

Место рождения

Ногино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ногино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.05.1832 ст.

Муж: Гамов Феофан Игнатович

Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Гамов Максим Феофанович

Отец ребёнка: Гамов Феофан Игнатович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.09.1837 ст.

Дочь: Гамова Фекла Феофановна

Отец ребёнка: Гамов Феофан Игнатович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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