Гамова Марина Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1832 ст.
Горяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Отец ребёнка: Гамов Феофан Игнатович
Рождение ребёнка
16.09.1837 ст.
Дочь: Гамова Фекла Феофановна
Отец ребёнка: Гамов Феофан Игнатович
Смерть
Неизвестно