Дюдина (Терлеева) Анна Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения01.12.1916
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорышкина (Дюдина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюдина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюдина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюдина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюдин - Иванович
Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюдин - Иванович
Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно