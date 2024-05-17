Дюдина (Терлеева) Анна Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюдина (Терлеева) Анна Севастьяновна

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Место рождения

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.12.1916

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1916

Отец: Терлеев Севастьян Михайлов

Мать: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорышкина (Дюдина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюдина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюдина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюдина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюдин - Иванович

Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюдин - Иванович

Отец ребёнка: Дюдин Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюдин Иван Филиппович

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