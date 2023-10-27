Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна

Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1914

Дочь: Лаптева Екатерина Севастьяновна

Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1916

Дочь: Дюдина Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Терлеев Игнат Севастьянович

Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Терлеев Александр Севастьянович

Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close