Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
25.11.1914
Дочь: Лаптева Екатерина Севастьяновна
Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов
Рождение ребёнка
01.12.1916
Дочь: Дюдина Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов
Рождение ребёнка
1922
Сын: Терлеев Игнат Севастьянович
Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов
Рождение ребёнка
1936
Сын: Терлеев Александр Севастьянович
Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов
Смерть
Неизвестно