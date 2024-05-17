Терлеев Севастьян Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1914
Дочь: Лаптева (Терлеева) Екатерина Севастьяновна
Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1916
Дочь: Дюдина (Терлеева) Анна Севастьяновна
Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Терлеев Игнат Севастьянович
Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Терлеев Александр Севастьянович
Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно