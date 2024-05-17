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Терлеев Севастьян Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терлеев Михайло Афанасьев

Мать: Терлеева Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
25.11.1914

Дочь: Лаптева (Терлеева) Екатерина Севастьяновна

Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1916

Дочь: Дюдина (Терлеева) Анна Севастьяновна

Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Терлеев Игнат Севастьянович

Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Терлеев Александр Севастьянович

Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева) Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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