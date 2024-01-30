Кокорышкина (Дюдина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорышкин Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Кокорышкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорышкин Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Кокорышкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорышкин Василий
Смерть
Неизвестно