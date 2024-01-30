Кокорышкина (Дюдина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорышкина (Дюдина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюдин Иван Филиппович

Мать: Дюдина (Терлеева) Анна Севастьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорышкин Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Кокорышкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорышкин Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Кокорышкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорышкин Василий

Смерть
Неизвестно

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