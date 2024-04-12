Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Джавлах) Христина Власиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Джавлах) Христина Власиева

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1905

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Федорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Рождение ребёнка
17.10.1908

Дочь: Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Смерть
Неизвестно
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