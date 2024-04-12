Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Джавлах) Христина Власиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
03.07.1905
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Федорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович
Рождение ребёнка
17.10.1908
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович
Смерть
Неизвестно