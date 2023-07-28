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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Федор Трифонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1872

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Федорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Варвара Георгиевна

Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Фуното/фонотова/ Варвара Георгиевна

Рождение ребёнка
16.05.1897

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Григорий Федорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Варвара Георгиевна

Бракосочетание
03.07.1905

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Христина Власиева

Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Федорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Христина Власиева

Рождение ребёнка
17.10.1908

Дочь: Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Христина Власиева

Смерть
Неизвестно