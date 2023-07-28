Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Федор Трифонович
Место рождения
Дата рождения03.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1872
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Федорович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Варвара Георгиевна
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
16.05.1897
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Григорий Федорович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Варвара Георгиевна
Бракосочетание
03.07.1905
Рождение ребёнка
12.10.1907
Рождение ребёнка
17.10.1908
Дочь: Евфимия Федоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Христина Власиева
Смерть
Неизвестно