Наговицына (Гущина) Ефимия Пантелемоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Гущина) Ефимия Пантелемоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

29.11.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Пантелей

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1815 ст.

Муж: Наговицын Епифам Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1815г. MK г. Нолинск (свадьба/жених дер. Закусерской/невеста Сретенского прихода дер. Желобовской крест. Пантелемона Александрова Гущина дочь Ефимия) ф. 237 оп. 75 д. 844
Рождение ребёнка
04.11.1815 ст.

Сын: Наговицын Иван Епифамович

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Наговицын Кирил Епифамович

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1818 ст.

Дочь: Бокова Васса Епифанова

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.1820 ст.

Дочь: Феодосия Епифанова

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.1821 ст.

Дочь: Акилина Епифанова

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1822 ст.

Сын: Наговицын Давид Епифамович

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Наговицын Михаил Епифамович

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1829 ст.

Сын: Наговицын Егор Епифамович

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Наговицын Потап Епифамович

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Епифанова

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
25.01.1833 ст.

Сын: Наговицын Иван Епифамович

Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.11.1865 ст.
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