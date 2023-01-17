Наговицына (Гущина) Ефимия Пантелемоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти29.11.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Пантелей
Мать: не указана
Сын: Наговицын Иван Епифамович
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Сын: Наговицын Кирил Епифамович
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Дочь: Бокова Васса Епифанова
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Дочь: Феодосия Епифанова
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Дочь: Акилина Епифанова
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Сын: Наговицын Давид Епифамович
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Сын: Наговицын Михаил Епифамович
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Сын: Наговицын Егор Епифамович
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Сын: Наговицын Потап Епифамович
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Дочь: Дарья Епифанова
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович
Сын: Наговицын Иван Епифамович
Отец ребёнка: Наговицын Епифам Михайлович