Наговицын Потап Епифамович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Татьяна Потапова
Мать ребёнка: Наговицына Марья Космина
Рождение ребёнка
30.01.1856 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Потапова
Мать ребёнка: Наговицына Марья Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наговицына Марья Космина
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
До 1856