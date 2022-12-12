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Наговицын Потап Епифамович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Наговицын Епифам Михайлович

Мать: Наговицына Ефимия Пантелемоновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Татьяна Потапова

Мать ребёнка: Наговицына Марья Космина

Рождение ребёнка
30.01.1856 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Потапова

Мать ребёнка: Наговицына Марья Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Марья Космина

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
До 1856
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