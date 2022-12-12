Наговицына Марья Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смерти16.09.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Татьяна Потапова
Отец ребёнка: Наговицын Потап Епифамович
Рождение ребёнка
30.01.1856 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Потапова
Отец ребёнка: Наговицын Потап Епифамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.09.1893 ст.