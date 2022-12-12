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Наговицына Марья Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

16.09.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Татьяна Потапова

Отец ребёнка: Наговицын Потап Епифамович

Рождение ребёнка
30.01.1856 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Потапова

Отец ребёнка: Наговицын Потап Епифамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Потап Епифамович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.09.1893 ст.
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