Бокова (Наговицына) Васса Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Наговицына) Васса Епифанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1818 ст.

Дата смерти

После 1840 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1818 ст.

Отец: Наговицын Епифам Михайлович

Мать: Наговицына Ефимия Пантелемоновна

Бракосочетание
19.01.1840 ст.

Муж: Боков Климонт Гаврилович

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет из дер. Поповской крест. Гавриила Самуйлова Бокова сын. невеста 21 год поручители по женеху дер. Котельниковская Семён Артемьев Стяжкин и дер. Поповской Кли... Показать все
Смерть
После 1840 ст.
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