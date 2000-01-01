Бокова (Наговицына) Васса Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1818 ст.
Дата смертиПосле 1840 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1818 ст.
Бракосочетание
19.01.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет из дер. Поповской крест. Гавриила Самуйлова Бокова сын. невеста 21 год поручители по женеху дер. Котельниковская Семён Артемьев Стяжкин и дер. Поповской Кли... Показать все
Смерть
После 1840 ст.