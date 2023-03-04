Боков Климонт Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1840 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет из дер. Поповской крест. Гавриила Самуйлова Бокова сын. невеста 21 год поручители по женеху дер. Котельниковская Семён Артемьев Стяжкин и дер. Поповской Кли... Показать все
Смерть
После 1840 ст.