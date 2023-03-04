Боков Климонт Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Климонт Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1840 ст.

Жена: Бокова (Наговицына) Васса Епифанова

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет из дер. Поповской крест. Гавриила Самуйлова Бокова сын. невеста 21 год поручители по женеху дер. Котельниковская Семён Артемьев Стяжкин и дер. Поповской Кли... Показать все
Смерть
После 1840 ст.

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