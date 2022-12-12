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Наговицын Иван Епифамович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.01.1833 ст.

Дата смерти

До 15.10.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1833 ст.

Отец: Наговицын Епифам Михайлович

Мать: Наговицына Ефимия Пантелемоновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.

Сын: Наговицын Василий Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.

Дочь: Наговицына Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
10.07.1858 ст.

Сын: Наговицын Владимер Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.

Дочь: Наговицына Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
20.04.1861 ст.

Сын: Наговицын Георгий Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
15.10.1862 ст.

Сын: Наговицын Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
08.02.1864 ст.

Дочь: Наговицына Мария Ивановна

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.

Сын: Наговицын Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
15.03.1868 ст.

Дочь: Никулина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Марья Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 15.10.1898 ст.
Похороны
17.10.1898 ст.
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