Наговицын Иван Епифамович
Место рождения
Дата рождения25.01.1833 ст.
Дата смертиДо 15.10.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1833 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.
Сын: Наговицын Василий Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.
Дочь: Наговицына Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
10.07.1858 ст.
Сын: Наговицын Владимер Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.
Дочь: Наговицына Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
20.04.1861 ст.
Сын: Наговицын Георгий Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
15.10.1862 ст.
Сын: Наговицын Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
08.02.1864 ст.
Дочь: Наговицына Мария Ивановна
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
15.03.1868 ст.
Дочь: Никулина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наговицына Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наговицына Марья Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 15.10.1898 ст.
Похороны
17.10.1898 ст.