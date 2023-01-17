Наговицына (Плотникова) Марья Ефимова
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти28.01.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.
Сын: Наговицын Василий Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.
Дочь: Наговицына Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
10.07.1858 ст.
Сын: Наговицын Владимер Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.
Дочь: Наговицына Анна Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
20.04.1861 ст.
Сын: Наговицын Георгий Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
15.10.1862 ст.
Сын: Наговицын Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
08.02.1864 ст.
Дочь: Наговицына Мария Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
15.03.1868 ст.
Дочь: Никулина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
28.01.1902 ст.
Похороны
31.01.1902 ст.