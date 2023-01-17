Наговицына (Плотникова) Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицына (Плотникова) Марья Ефимова

Наговицына (Плотникова) Марья Ефимова

avatar

Место рождения

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

28.01.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.

Сын: Наговицын Василий Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
26.02.1857 ст.

Дочь: Наговицына Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
10.07.1858 ст.

Сын: Наговицын Владимер Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.

Дочь: Наговицына Анна Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
20.04.1861 ст.

Сын: Наговицын Георгий Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
15.10.1862 ст.

Сын: Наговицын Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
08.02.1864 ст.

Дочь: Наговицына Мария Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.

Сын: Наговицын Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
15.03.1868 ст.

Дочь: Никулина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Епифамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Иван Епифамович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
28.01.1902 ст.
Похороны
31.01.1902 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close