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Шишкин Вениамин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

06.02.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шишкин Григорий Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель (он же непременный член) Верхнеуральского уездного по крестьянским делам присутствия
Образование
До 1847
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Окончил курс гимназии
Восприемник
15.04.1847 ст.
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Александра Родители: канцелярского служителя Леонтия Федосеева Перевалова от законной жены его Наталии Егоровой, оба православные Восприемники: шадринского купца Григорья Дмитрева Шишкина сын ученик... Показать все
Образование
С 28.08.1847 по 04.06.1853 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Закончил Императорский Казанский университет
Поручитель
23.04.1849 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених: Казанской арестантской роты гражданского ведомства унтер-офицер Феодот Иларионов, православный, вторым браком. Возраст: 26 Невеста: девица, умершей казанской мещанки девицы Наталии Михайловой ... Показать все
Работа или профессия
После 1853
Столоначальник 1-го департамента Уральского горного правления
Награда
07.04.1855 ст.
Монаршая благодарность чиновникам Уральского горного правления, пожертвовавшим на военные надобности в Крымскую войну
Восприемник
19.10.1861 ст.
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Мария Родители: временнообязанный крестьянин Преображенского завода Никита Иванов Ляпкин и законная его жена Аграфена Семенова, оба православного вероисповедания Восприемники: горный исправник Венеа... Показать все
Работа или профессия
До 1862
Заводской исправник 3-го округа Оренбургского края Уральского горного правления
Работа или профессия
С 06.09.1862 ст.
Мировой посредник по Верхнеуральскому уезду
Восприемник
23.05.1865 ст.
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Ольга Родители: Белорецкого завода крестьянин Феодор Семенов Рябов и законная жена его Евфимия Никифорова, оба православные Восприемники: мировой посредник титулярный советник Вениамин Григорьев Шиш... Показать все
Восприемник
12.02.1867 ст.
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Анна Родители: Белорецкого Завода крестьянин Яков Лукьянов Ададуров и законная жена его Гликерия Иванова, оба православные Восприемники: Белорецкого Завода мировой посредник Вениамин Григорьев Шишки... Показать все
Награда
19.02.1867 ст.
Всемилостивейше пожалован кавалером Императорского и Царского ордена Св. Станислава 2-й степени, без короны
Восприемник
11.06.1867 ст.
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Мария Опекун: отставный капитан Иван Васильев Ренев и законная жена его София Викторова, оба православные Восприемники: мировой посредник титулярный советник Вениамин Григорьев Шишкин и вдова подпор... Показать все
Награда
05.05.1872 ст.
Всемилостивейше пожалован знаком Императорского и Царского ордена Св. Станислава 2-й степени, украшенным Императорской короной
Рождение ребёнка
07.01.1876 ст.

Дочь: Шишкина Александра Вениаминовна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1878 ст.

Дочь: Смельчакова (Шишкина) Лидия Вениаминовна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1879 ст.

Сын: Шишкин Григорий Вениаминович

Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1879 ст.

Сын: Шишкин Пётр Вениаминович

Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.

Сын: Шишкин Вениамин Вениаминович

Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
20.10.1888 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Иоанн Родители: верхнеуральский мещанин Иван Матвеев Макаровский и законная жена его Параскева Федотова, оба православные Восприемники: непременный член по крестьянским делам присутствия Вениамин Гр... Показать все
Смерть
06.02.1890 ст.
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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