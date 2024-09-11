Шишкин Вениамин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти06.02.1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шишкин Григорий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель (он же непременный член) Верхнеуральского уездного по крестьянским делам присутствия
Образование
До 1847
Окончил курс гимназии
Восприемник
15.04.1847 ст.
Александра Родители: канцелярского служителя Леонтия Федосеева Перевалова от законной жены его Наталии Егоровой, оба православные Восприемники: шадринского купца Григорья Дмитрева Шишкина сын ученик... Показать все
Образование
С 28.08.1847 по 04.06.1853 ст.
Закончил Императорский Казанский университет
Поручитель
23.04.1849 ст.
Жених: Казанской арестантской роты гражданского ведомства унтер-офицер Феодот Иларионов, православный, вторым браком. Возраст: 26 Невеста: девица, умершей казанской мещанки девицы Наталии Михайловой ... Показать все
Работа или профессия
После 1853
Столоначальник 1-го департамента Уральского горного правления
Награда
07.04.1855 ст.
Монаршая благодарность чиновникам Уральского горного правления, пожертвовавшим на военные надобности в Крымскую войну
Восприемник
19.10.1861 ст.
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Мария Родители: временнообязанный крестьянин Преображенского завода Никита Иванов Ляпкин и законная его жена Аграфена Семенова, оба православного вероисповедания Восприемники: горный исправник Венеа... Показать все
Работа или профессия
До 1862
Заводской исправник 3-го округа Оренбургского края Уральского горного правления
Работа или профессия
С 06.09.1862 ст.
Мировой посредник по Верхнеуральскому уезду
Восприемник
23.05.1865 ст.
Ольга Родители: Белорецкого завода крестьянин Феодор Семенов Рябов и законная жена его Евфимия Никифорова, оба православные Восприемники: мировой посредник титулярный советник Вениамин Григорьев Шиш... Показать все
Восприемник
12.02.1867 ст.
Анна Родители: Белорецкого Завода крестьянин Яков Лукьянов Ададуров и законная жена его Гликерия Иванова, оба православные Восприемники: Белорецкого Завода мировой посредник Вениамин Григорьев Шишки... Показать все
Награда
19.02.1867 ст.
Всемилостивейше пожалован кавалером Императорского и Царского ордена Св. Станислава 2-й степени, без короны
Восприемник
11.06.1867 ст.
Мария Опекун: отставный капитан Иван Васильев Ренев и законная жена его София Викторова, оба православные Восприемники: мировой посредник титулярный советник Вениамин Григорьев Шишкин и вдова подпор... Показать все
Награда
05.05.1872 ст.
Всемилостивейше пожалован знаком Императорского и Царского ордена Св. Станислава 2-й степени, украшенным Императорской короной
Рождение ребёнка
07.01.1876 ст.
Дочь: Шишкина Александра Вениаминовна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1878 ст.
Дочь: Смельчакова (Шишкина) Лидия Вениаминовна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1879 ст.
Сын: Шишкин Григорий Вениаминович
Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1879 ст.
Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.
Сын: Шишкин Вениамин Вениаминович
Мать ребёнка: Шишкина Анна Петровна
Восприемник
20.10.1888 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Иоанн Родители: верхнеуральский мещанин Иван Матвеев Макаровский и законная жена его Параскева Федотова, оба православные Восприемники: непременный член по крестьянским делам присутствия Вениамин Гр... Показать все
Смерть
06.02.1890 ст.