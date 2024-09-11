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Шишкин Пётр Вениаминович

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.12.1879 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879 ст.

Отец: Шишкин Вениамин Григорьевич

Мать: Шишкина Анна Петровна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
С 31.07.1902 по 1907 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончил Императорский Казанский университет
Работа или профессия
С 01.01.1908 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Преподаватель русского языка в Оренбургской киргизской учительской школе
Поручитель
07.02.1910 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Поручитель по жениху Жених: личный почетный гражданин, окончивший курс С.-Петербургского политехнического института Виктор Николаевич Бутовский Невеста: дочь Оренбургского 2-й гильдии купца Евгения ... Показать все
Восприемник
07.02.1910 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Николай Мать: Оренбургская мещанская девица Вера Иванова Попова
Восприемник
07.02.1910 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Евдокия Родители неизвестны (подкидыш)
Поручитель
13.05.1911 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Жених: преподаватель Оренбургской Киргизской учительской школы Сергей Ипполитович Биллевич Невеста: дочь Шадринского 2-й гильдии купца Валентина Петровна Галюкова
Работа или профессия
С 16.09.1912 по 1914 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Учитель русского языка в Оренбургской частной мужской прогимназии
Работа или профессия
1916
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Учитель истории и латинского языка в Оренбургской 2-й гимназии
Восприемник
15.04.1917 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Владимир Родители: Преподаватель Оренбургской 2-й мужской гимназии Виктор Владимиров Сушков и законная жена его Елена Дионисиева
Смерть
После 1917

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