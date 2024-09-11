Шишкин Пётр Вениаминович
Место рождения
Дата рождения28.12.1879 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879 ст.
Отец: Шишкин Вениамин Григорьевич
Мать: Шишкина Анна Петровна
Образование
С 31.07.1902 по 1907 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончил Императорский Казанский университет
Работа или профессия
С 01.01.1908 ст.
Преподаватель русского языка в Оренбургской киргизской учительской школе
Поручитель
07.02.1910 ст.
Поручитель по жениху Жених: личный почетный гражданин, окончивший курс С.-Петербургского политехнического института Виктор Николаевич Бутовский Невеста: дочь Оренбургского 2-й гильдии купца Евгения ... Показать все
Восприемник
07.02.1910 ст.
Николай Мать: Оренбургская мещанская девица Вера Иванова Попова
Восприемник
07.02.1910 ст.
Евдокия Родители неизвестны (подкидыш)
Поручитель
13.05.1911 ст.
Жених: преподаватель Оренбургской Киргизской учительской школы Сергей Ипполитович Биллевич Невеста: дочь Шадринского 2-й гильдии купца Валентина Петровна Галюкова
Работа или профессия
С 16.09.1912 по 1914 ст.
Учитель русского языка в Оренбургской частной мужской прогимназии
Работа или профессия
1916
Учитель истории и латинского языка в Оренбургской 2-й гимназии
Восприемник
15.04.1917 ст.
Владимир Родители: Преподаватель Оренбургской 2-й мужской гимназии Виктор Владимиров Сушков и законная жена его Елена Дионисиева
Смерть
После 1917