Шишкин Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1798

Дата смерти

04.01.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шишкин Вениамин Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834 или 1835

Сын: Шишкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843 или 1844

Сын: Шишкин Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.01.1869 ст.
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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