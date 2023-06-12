Шишкин Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1798
Дата смерти04.01.1869 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шишкин Вениамин Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Сын: Шишкин Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.01.1869 ст.
Шадринск, город Шадринск, Курганская область