Бобров Александр Федоров 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБобров Александр Федоров

Бобров Александр Федоров

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Бобров Федор Иванов

Мать: Боброва Пелагея

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Дубровина (Боброва) Матрона Александрова

Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1837

Жена: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бобров Логин Александров

Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Бобров Егор Александров

Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Захарова (Боброва) Наталья Александрова

Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бобров Арсений Александров

Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Красильникова (Боброва) Пераскева Александрова

Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Боброва Анна Александрова

Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1866
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.