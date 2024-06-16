Бобров Александр Федоров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Бобров Федор Иванов
Мать: Боброва Пелагея
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Дубровина (Боброва) Матрона Александрова
Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Бракосочетание
До 1837
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Захарова (Боброва) Наталья Александрова
Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бобров Арсений Александров
Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Красильникова (Боброва) Пераскева Александрова
Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Боброва Анна Александрова
Мать ребёнка: Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Упоминание
1866
Смерть
Неизвестно