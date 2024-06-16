Боброва Агафья (Агапия) Стефанова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боброва Агафья (Агапия) Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Дубровина (Боброва) Матрона Александрова

Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1837

Муж: Бобров Александр Федоров

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бобров Логин Александров

Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Бобров Егор Александров

Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Захарова (Боброва) Наталья Александрова

Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бобров Арсений Александров

Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Красильникова (Боброва) Пераскева Александрова

Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Боброва Анна Александрова

Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1866
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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