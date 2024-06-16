Боброва Агафья (Агапия) Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Дубровина (Боброва) Матрона Александрова
Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров
Бракосочетание
До 1837
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Захарова (Боброва) Наталья Александрова
Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бобров Арсений Александров
Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Красильникова (Боброва) Пераскева Александрова
Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Боброва Анна Александрова
Отец ребёнка: Бобров Александр Федоров
Упоминание
1866
Смерть
Неизвестно