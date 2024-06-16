Бобров Федор Иванов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобров Федор Иванов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бобров Иван Терентьев

Мать: Боброва Марфа

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1806

Жена: Боброва Пелагея

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Боброва Вера Федорова

Мать ребёнка: Боброва Пелагея

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Боброва Матрена Федорова

Мать ребёнка: Боброва Пелагея

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бобров Сергей Федоров

Мать ребёнка: Боброва Пелагея

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бобров Александр Федоров

Мать ребёнка: Боброва Пелагея

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1864

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