Бобров Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Бобров Иван Терентьев
Мать: Боброва Марфа
Бракосочетание
До 1806
Жена: Боброва Пелагея
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Боброва Вера Федорова
Мать ребёнка: Боброва Пелагея
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Боброва Матрена Федорова
Мать ребёнка: Боброва Пелагея
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Боброва Пелагея
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Боброва Пелагея
Упоминание
1834
Смерть
До 1864