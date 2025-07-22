(Гринина) Надежда Захаровна 16.08.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гринина) Надежда Захаровна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 16.08.1853 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Гринин Захар (Захарий) Андреевич1827 ст. г.р.
Мать
Гринина (Козлонова) Агафья Николаевна29.03.1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1853 ст.

Отец: Гринин Захар (Захарий) Андреевич

Мать: Гринина (Козлонова) Агафья Николаевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Крещение
17.08.1853 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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