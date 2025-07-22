(Гринина) Надежда Захаровна
женский, родилась 16.08.1853 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецГринин Захар (Захарий) Андреевич1827 ст. г.р.
МатьГринина (Козлонова) Агафья Николаевна29.03.1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1853 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
17.08.1853 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно