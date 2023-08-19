Гринин Захар (Захарий) Андреевич

Гринин Захарий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гринин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Гринин Григорий Захарович
Мать ребёнка: Гринина Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гринина Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Захаровна
Мать ребёнка: Гринина Агафья Николаевна
Смерть
Неизвестно