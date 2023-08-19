Гринин Захар (Захарий) Андреевич

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Гринин Захарий Андреевич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринин Андрей

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Гринин Григорий Захарович

Мать ребёнка: Гринина Агафья Николаевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринин Андрей Захарович

Мать ребёнка: Гринина Агафья Николаевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Захаровна

Мать ребёнка: Гринина Агафья Николаевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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