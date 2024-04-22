Гринина (Козлонова) Агафья Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831 ст.
Бракосочетание
1848 ст.
Рождение ребёнка
16.08.1853 ст.
Дочь: Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич
НЕЗАКОННОРОЖДЕННАЯ. В метрической книге написано, что Агафья Николаева родила в отсутствие своего мужа
Рождение ребёнка
25.09.1866 ст.
Сын: Гринин Григорий Захарович
Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Захаровна
Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич
Смерть
Неизвестно