Гринина (Козлонова) Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринина (Козлонова) Агафья Николаевна

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.03.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831 ст.

Отец: Козлонов Николай Васильевич

Мать: Козлонова Стефанида Герасимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1848 ст.

Муж: Гринин Захарий Андреевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1853 ст.

Дочь: Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
НЕЗАКОННОРОЖДЕННАЯ. В метрической книге написано, что Агафья Николаева родила в отсутствие своего мужа
Рождение ребёнка
25.09.1866 ст.

Сын: Гринин Григорий Захарович

Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринин Андрей Захарович

Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Захаровна

Отец ребёнка: Гринин Захарий Андреевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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