Смоляков Никита Григорьевич
Место рожденияд. Тростянка, Самарская губерния
Дата рождения19.05.1886
Дата смерти04.06.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
По 1904
фельдшерские курсы
среднее
Военная служба
С 1904 по 1905
участник русско-японской войны
Работа или профессия
С 1906 по 1909
Нижегородский кадетский корпус
фельдшер
Образование
С 1909 по 1914
Московский университет, медицинский факультет
высшее
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник первой мировой войны. Хирург в полевом госпитале.
Бракосочетание
1915
Жена: Смолякова Елизавета
Рождение ребёнка
31.07.1917
Сын: Смоляков Борис
Мать ребёнка: Смолякова Елизавета
г. Нижний Новгород
Работа или профессия
С 1917 по 1920
Растяпино (Дзержинск)
зав. больницей при «взрывзаводе»
Работа или профессия
С 1920 по 1931
зав. больницей Красного Креста, гл.рентгенолог
Рождение ребёнка
30.01.1921
Сын: Смоляков Кирилл
Мать ребёнка: Смолякова Елизавета
г. Нижний Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
депутат Нижегородского Горсовета трех созывов, зам. зав. комиссии Горсовета по здравоохранению
Работа или профессия
Неизвестно
зав.медицинского техникума
Смерть
04.06.1931
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
Марьина роща