Смоляков Кирилл
Место рожденияг. Нижний Новгород
Дата рождения30.01.1921
Дата смерти12.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1921
Отец: Смоляков Никита Григорьевич
Мать: Смолякова Елизавета
г. Нижний Новгород
Образование
С 1939
Горьковский индустриальный институт, кораблестроительный факультет
неоконченное высшее
Образование
По 1939
школа 8 Горький
среднее
Военная служба
?.12.1939
пехотная часть особого назначения в Москве.
Часть охраняла Наркомат Обороны | Получил звание сержанта. В конце 1940 был переведен пехотную часть, расквартированную под Нарофоминском. 25.06.1941 часть ушла на фронт, с 28.06.1941 вступила в бои. ... Показать все
Смерть
12.07.1941
г. Лепель
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Вязьма