Смоляков Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоляков Кирилл

Смоляков Кирилл

avatar

Место рождения

г. Нижний Новгород

Дата рождения

30.01.1921

Дата смерти

12.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1921

Отец: Смоляков Никита Григорьевич

Мать: Смолякова Елизавета

г. Нижний Новгород
Образование
С 1939
Горьковский индустриальный институт, кораблестроительный факультет
неоконченное высшее
Образование
По 1939
школа 8 Горький
среднее
Военная служба
?.12.1939
пехотная часть особого назначения в Москве.
Часть охраняла Наркомат Обороны | Получил звание сержанта. В конце 1940 был переведен пехотную часть, расквартированную под Нарофоминском. 25.06.1941 часть ушла на фронт, с 28.06.1941 вступила в бои. ... Показать все
Смерть
12.07.1941
г. Лепель
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Вязьма
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close